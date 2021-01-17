Тюменские врачи напоминают о мерах профилактика кишечных инфекций

Кишечные инфекции встречаются не только летом, но и в холодное время. Чаще всего таким диагнозам подвержены маленькие дети, которые тянут в рот грязные руки, игрушки с пола и другие предметы. Тюменские инфекционисты напоминают, какие простые меры профилактики следует принимать, чтобы избежать болезни.

Как рассказала заведующая детским отделением Областной инфекционной больницы Галина Полушкина, вирусные кишечные инфекции отличаются от расстройства желудка или отравления высокой температурой, вялостью и многократными рвотой и жидким стулом. При таких симптомах рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно если ребенок маленький.

"У малышей обезвоживание быстрее наступает, поэтому ждать, когда станет совсем плохо, не стоит. А вот лечить ребенка можно и дома, если состояние позволяет. Во время болезни важно правильно выпаивать ребенка. Во-первых, давать только обычную кипяченую воду, не бутилированную, потому что при термообработке погибают основные бактерии и вирусы. Во-вторых, не позволять ребенку пить залпом, даже если ему очень хочется. Только небольшими глоточками, по чайной ложке с интервалом в пять минут. Выпаивать нужно, даже если ребенок отказывается от воды или его рвет, иначе можно дойти до капельниц. Но если вода тут же выходит рвотой - срочно к врачу", - отмечает специалист.

Самая главная профилактика кишечных инфекций - мытье рук. Вне квартиры обрабатывайте руки санитайзером себе и ребенку, пишет "Мегатюмень".