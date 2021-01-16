В Тюменской области проанализируют уровень благополучия населения

Тюменьстат проведет сбор информации об уровне жизни и материальном благополучии жителей региона, включая северные округа. Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах будет проходить с 18 января по 16 февраля.

Как сообщили в пресс-службе территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, на юге региона в обследование включены 700 домохозяйств, из них 420 домохозяйств – в городской местности и 280 – в сельской. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре обследуются 728 домохозяйств. В Ямало-Ненецком автономном округе - 532 домохозяйства. Большая часть – также в городах.

Вопросы предусмотрены как для домохозяйств, так и для индивидуальных лиц старше 16 лет. По первому вопроснику члены домохозяйства расскажут о составе своей семьи, о совокупном доходе всех ее членов, об оценке своего финансового положения и условиях проживания. По второму – каждого члена домохозяйства в возрасте 16 лет и старше интервьюеры опросят о социальном положении и достигнутом уровне образования, о трудовой деятельности или пенсионном обеспечении и участии в социальных программах.

При опросе будет соблюдена конфиденциальность полученных сведений. Обработка полученных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания. Результаты выборочного наблюдения доходов населения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности, для оценки уровня жизни различных групп населения, а также для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ, пишет ИА "Тюменская линия".