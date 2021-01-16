Тюмень поборется за звание "Город России-2021"

Ежегодный конкурс "Город России. Национальный выбор" стартовал в 10-ый раз. В очередной раз жители нашей страны будут голосовать за самый привлекательный и узнаваемый город. Тюмень вновь примет участие.

По итогам конкурса в 2020 году Тюмень заняла 18 место, набрав 23 тыс. 440 голосов. Среди городов УФО лучший результат у Челябинска – 14 место. Ханты-Мансийск оказался на 21 позиции, Екатеринбург – на 37 месте, Курган занял 62 строчку, Салехард стал 65-ым, пишет "Вслух.ру".

После начала голосования в 2021 году Тюмень находится на 26 месте, но может улучшить свои результаты. Голосование будет длится в течение года на официальном сайте город-россии.рф. Регистрироваться дополнительно не нужно, голосовать можно хоть каждый день, но с одного IP-адреса принимается лишь один голос в сутки.

Отметим, самый высокий результат был достигнут в первый год конкурса, 2012-ый. Тогда областная столица заняла 7-е место.