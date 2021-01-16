Тюменский историк опубликовал секретные документы о политзаключенных

Доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Александр Фокин проанализировал и опубликовал документы, созданные политическими заключенными Верхнеуральской тюрьмы в 1931-1933 годах.

Документы были обнаружены в 2018 году во время ремонта нескольких камер здания тюрьмы в тайнике под полом. Александр Фокин первым из историков получил доступ к рукописям заключенных и начал работу по их анализу и публикации, чтобы другие исследователи имели возможность также с ними работать.

"Тетради Верхнеуральского политического изолятора созданы оппозиционерами, находившимися там в заключении. Они называли себя большевиками-ленинцами, но в современной литературе их обозначают или как троцкистов, или как левую оппозицию. Сохранилось очень мало источников, отражающих их позиции в начале 1930-х годов. Поэтому обнаруженные тексты - крайне важная и интересная находка", - сообщил Александр Фокин.

В найденных тетрадях большевики-ленинцы излагают собственный взгляд на основные аспекты политики в стране и в мире. "Даже находясь в заключении, представители левой оппозиции в 1932 году не считали свое положение обреченным и видели некоторые перспективы в продолжении политической борьбы со сталинизмом. Это опровергает точку зрения о том, что сторонники Льва Троцкого сошли со сцены в СССР и прекратили свою деятельность", - заключил тюменский историк.

После публикации и дальнейшего изучения "Тетради Верхнеуральского политического изолятора" историки планируют сопоставить их с работами Льва Троцкого и его окружения. Это позволит выявить, имелись ли расхождения между левой оппозиции в эмиграции и в заключении, пишет "АиФ - Западная Сибирь".