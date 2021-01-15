Тюменцам рассказали, как правильно выбрасывать ели

Тюменцев просят правильно выбрасывать хвойные деревья, оставшиеся после праздников. Региональный оператор напоминает: эти новогодние украшения – коммунальные отходы. Их можно утилизировать совершенно бесплатно, а главное – чисто, аккуратно и даже экологично. Есть несколько вариантов.

Совершенно безопасно и без лишних усилий дерево можно вынести на ближайшую контейнерную площадку. Его, вместе с другими крупногабаритными коммунальными отходами, вывезет специальный автомобиль, который забирает этот вид мусора по графику.

"Хвойное дерево необходимо разместить на контейнерной площадке так, чтобы не преграждать пешеходам или мусоровозу путь к емкостям. Не стоит пытаться затолкать его в пластиковый контейнер. Помимо очевидных проблем с выгрузкой отходов в кузов мусоровоза, преждевременным переполнением ёмкостей для сбора ТКО, существует большая вероятность повредить их", – подчеркнула первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Кроме того, елочке можно дать "вторую жизнь", передав одному из экологических или благотворительных общественных проектов, которых в этом году в Тюменской области очень много. Например, сразу несколько централизованных сборов хвойных в Тюмени и ближайших населённых пунктах организованы для нужд зоопарка, а в Ялуторовске деревья готовы вывезти личные подсобные хозяйства: там их тоже используют для корма, создания комфорта и утепления животных.