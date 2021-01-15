В Тюмени у купелей на Крещение будет дежурить скорая

Фото предоставлено пресс-службой тюменской станции скорой помощи

Врачебные бригады скорой медицинской помощи будут дежурить 18 и 19 января с 8:00 до 24:00 в Тюмени. Места дислокации медиков будут у купелей на озере Липовом и на Туре в районе Свято-Троицкого монастыря. На остальных купелях в Тюменском районе дежурство пройдет в режиме "03" — если участникам праздника понадобится экстренная помощь, бригада незамедлительно будет направлена на вызов.

Врачи скорой медицинской помощи рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания (гипертония, сахарный диабет, заболевания с сердца, легких и другие), не подвергать свой организм перепадам температуры без предварительной подготовки и консультации у врача.

Здоровым людям тоже следует соблюдать определенные правила. Решение зайти в купель должно быть осознанным, необходима консультация у врача и минимальное обследование — запись ЭКГ, измерение артериального давления.

"Если накануне погружения человек почувствовал себя плохо: появилась головная боль или головокружение, тошнота, слабость, незначительное повышение температуры, лучше воздержаться и не испытывать судьбу. Возможно, это начало проявления инфекционного заболевания. Купание может спровоцировать серьезные осложнения", — предупреждает врач скорой помощи Олег Нестеров.

Отметим, перед купанием за два часа необходимо поесть. Что касается напитков, то алкоголь противопоказан — до и после купания.

Есть мнение, что на фоне холодового стресса человек может излечиться. По мнению врача, это игра в рулетку: может стать лучше, а может — остановиться сердце. "Если вы впервые решили окунуться в прорубь, то прежде необходимо записать электрокардиограмму, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие. Во время холодового стресса могут возникнуть тяжелейшие нарушения сердечного ритма", — советует Олег Нестеров.

"Для здорового человека эта процедура очень полезная: в момент погружения выделяется большое количество адреналина — все сосуды резко сокращаются, а после выхода спустя непродолжительное время выделяются эндорфины — гормоны счастья", — поясняет Олег Федорович.