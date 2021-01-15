В Тюменском районе выявили загрязнение плодородного слоя почвы навозом

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам выявили загрязнение сельскохозяйственных угодий навозом на площади 1 117 кв.м.
Внеплановые проверки были проведены в отношении 26 долевых собственников земельного участка сельхозназначения, расположенного в Тюменском районе. Общая площадь участка составляет 22,2 га.
"Установлено, что на участке складирован навоз непосредственно на поверхности сельскохозяйственных угодий без обваловки, гидроизоляции и защиты от атмосферных осадков. При хранении навоза на земле без требуемой защиты возрастает вероятность заноса в плодородную почву вредных микроорганизмов. В результате проведенных анализов факт заражения плодородного почвенного слоя подтвердился", — сообщили в управлении Россельхознадзора.
В отношении 26 физических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, выданы предписания об устранении нарушений законодательства.
В 2020 году специалистами Управления было возбуждено 30 дел по аналогичным нарушениям. По рассмотренным делам об административных правонарушениях наложено штрафов на общую сумму 68 тысяч рублей.
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