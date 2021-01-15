Поисковики изучат боевой путь тюменской стрелковой дивизии в Карелии

Фото предоставлено Областным поисковым центром

Областной поисковый центр имени Артура Ольховского стал победителем первого конкурса фонда президентских грантов 2021 года. Проект "Комплексная программа Карельский фронт: Сохраняя память" получил поддержку на реализацию с апреля 2021 года.

Целью проекта является сохранение исторической памяти о 23-й гвардейской стрелковой дивизии и увековечение подвига тюменцев, сражавшихся на Карельском фронте. Комплексная программа "Карельский фронт: Сохраняя Память" включает в себя исследовательскую деятельность, направленную на изучение боевого пути 23-й гвардейской стрелковой дивизии, проведение военно-исторической экспедиции в Республике Карелия, создание уникальной музейной экспозиции и виртуальной экскурсии по местам сражений Карельского фронта, мемориалам и памятникам, захоронениям участников Великой Отечественной войны, а также проведение уроков памяти для учащихся образовательных учреждений Тюмени.

Также в рамках проекта предусмотрено обучение поисковиков работе со специальным оборудованием — георадаром, с целью применения в экспедиции новых, более точных методов проведения поисковой работы.