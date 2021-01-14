В Тюмени готовятся к массовым крещенским купаниям

Безопасность организации мероприятий, связанных с празднованием Крещения Господня, обсуждали сегодня на совещании, которое провел заместитель главы города Тюмени Петр Вагин.

Отмечено, что основным местом для купаний станет озеро Чемпионов (озеро Липовое), также дополнительно будут оборудованы места на набережной реки Туры у Свято-Троицкого мужского монастыря.

Организаторам мероприятий рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и санитарно-эпидемиологические, в первую очередь – социальное дистанцирование. Учитывая это, количество палаток планируют сделать больше.

Будет сделано 2 проруби на Туре у Троицкого монастыря, установлено 4 палатки для переодевания. На озере Чемпионов будет обустроено 5 купелей и 6 палаток для переодевания.

18 января места купаний освятит владыка Димитрий. Массовые купания будут организованы 18 и 19 января с 12 до 24 часов. На местах купаний будут дежурить медицинские бригады и сотрудники МЧС.