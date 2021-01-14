На тюменских дорогах ловят должников и лишенных водительских прав

В Тюмени сотрудники ГИБДД задерживают автомобилистов, грубо нарушающих ПДД, с помощью передвижных камер на дорогах.

Приборы фотовидеофиксации нарушений ПДД фиксируют проезд водителей, лишенных права управления транспортом, должников по штрафам, а также выявляют в транспортном потоке автомобили с прекращенной регистрацией.

Вчера сотрудниками ГИБДД с помощью передвижного комплекса "Барьер" было выявлено 25 нарушений правил дорожного движения.

Так, на улице 50 лет ВЛКСМ инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали автомобиль "Шевроле" под управлением 20-летнего тюменца, лишенного в 2020 году водительского удостоверения на полтора года за пьяное вождение. Ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель отстранен от управления транспортом, автомобиль помещен на спецстоянку, административный материал направлен в суд. Нарушителю грозит штраф в размере 30000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Сотрудниками ГИБДД привлечены к административной ответственности 12 водителей, эксплуатирующих автомобили с незаконно нанесенной на стекла тонировкой, 6 – не имеющих полиса ОСАГО и 2 водителя, не имеющих при себе документов на право управления транспортными средствами, изъяты государственные регистрационные знаки с 2 транспортных средств с прекращенной регистрацией.