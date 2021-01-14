Абитуриенты смогут дистанционно предоставить согласие на зачисление в тюменские вузы

Абитуриенты — 2021 смогут создать уникальное электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала. Платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

Впервые суперсервисом, разработанным минобрнауки, минкомсвязи и Рособрнадзором, воспользовались абитуриенты в 2020 году. Они могли подать документы в 54 российских вуза.

Абитуриенты вузов могут подать заявление через суперсервис посредством портала "Госуслуги". С его помощью российские абитуриенты могут подать все документы, необходимые для поступления в требуемый вуз, не выходя из дома.

В Тюменской области в 2020 году сервисом "Поступление в вуз онлайн" имели возможность воспользоваться абитуриенты вузов ТюмГУ и ТИУ. Общее количество заявлений о согласии на зачисление в вузы Тюменской области составило около 3 тысяч.