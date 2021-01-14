В Областной больнице №12 появился новый портативный рентген-аппарат

Фото предоставлено Областной больницей № 12

Новый портативный рентген-аппарат с высокой разрешающей способностью поступил в стационар Областной больницы №12 города Заводоуковска. В отличие от пленочной флюорографии цифровой комплекс позволяет врачу практически мгновенно увидеть снимок на экране и поставить диагноз.

"Возможность за пределами рентген-кабинета оценить состояние внутренних физиологических структур, не подвергая больного дополнительному перемещению, особенно важна при оказании медицинской помощи маломобильным пациентам. При необходимости мы используем новый аппарат даже в условиях реанимации. За две недели исследования с помощью новой диагностической техники выполнены уже десяткам пациентов", — отметил Николай Сипачёв, главный врач Областной больницы №12.

Аппарат может функционировать как от внешнего источника питания, так и автономно — на одном заряде батареи можно сделать до 650 снимков.