В Областной больнице №12 появился новый портативный рентген-аппарат

12:17 14 января 2021
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Фото предоставлено Областной больницей № 12

Новый портативный рентген-аппарат с высокой разрешающей способностью поступил в стационар Областной больницы №12 города Заводоуковска. В отличие от пленочной флюорографии цифровой комплекс позволяет врачу практически мгновенно увидеть снимок на экране и поставить диагноз.

"Возможность за пределами рентген-кабинета оценить состояние внутренних физиологических структур, не подвергая больного дополнительному перемещению, особенно важна при оказании медицинской помощи маломобильным пациентам. При необходимости мы используем новый аппарат даже в условиях реанимации. За две недели исследования с помощью новой диагностической техники выполнены уже десяткам пациентов", — отметил Николай Сипачёв, главный врач Областной больницы №12.

Аппарат может функционировать как от внешнего источника питания, так и автономно — на одном заряде батареи можно сделать до 650 снимков.

Теги: медицина
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