Прокуратура требует остановить работу тюменской организации, оказывающей социальные услуги

В Тюмени прокуратура потребовала приостановить деятельность организации по оказанию услуг людям до устранения грубых нарушений закона.

С привлечением специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области, региональных департаментов здравоохранения и социального развития прокуратура провела проверку деятельности автономной некоммерческой организации "Социальной помощи "Новая жизнь".

"Установлено, что она оказывает социальные услуги с круглосуточным проживанием граждан в доме по улице Рябиновой, 1 в Тюмени. На момент проверки там находились 26 человек, включая лиц пенсионного возраста. В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В доме отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2 м (фактически 0,9 м). Ширина лестницы, ведущей со второго этажа и являющейся путем эвакуации, менее 1,35 м (фактически 0,7 м). Допускается отделка пола на путях эвакуации из материалов высокой степени горючести в виде линолеума.

Прокуратура округа направила в Ленинский районный суд Тюмени иск о приостановлении деятельности организации до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Генеральному директору объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения закона и разъяснена уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.