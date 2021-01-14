В Ембаево отремонтируют загоревшийся в Новый год многоквартирник

Пострадавший при пожаре 31 декабря многоквартирный дом в селе Ембаево Тюменского района в ближайшее время ждет ремонт.

Пожар произошел в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома № 87 по улице Советской. Люди не пострадали, пожар быстро локализовали и потушили, но от огня пострадали две квартиры, еще в двух соседних оставаться было затруднительно, так как над ними пожарные при тушении разобрали крышу.

"Мы первым делом занялись размещением людей из четырех пострадавших квартир, – рассказывает глава Ембаевского МО Дина Бурундукова. – Всем им было предложено переехать в имеющийся маневренный фонд в п. Винзили или в пустующую муниципальную квартиру в самом Ембаево. Жильцы двух квартир уехали к родственникам и знакомым в Тюмень, еще одна семья перебралась к родным в Тураева. Предоставленным жильем в Ембаево воспользовалась только одна семья".

В дни каникул Дина Бурундукова встречалась с погорельцами и поясняла, как будет дальше действовать администрация МО.

Дело в том, что дом, где случился пожар, много лет был бесхозным, в 2018 году администрация приняла его на баланс, заключила со всеми жильцами договор социального найма и взяла обслуживание дома на себя. Именно поэтому дальнейшую судьбу здания теперь предстоит решать сельской администрации.

По словам Дины Бурундуковой, дом отремонтируют. Специалисты МУП "Каскаринское ЖКХ" осмотрели здание для составления сметы ремонта.