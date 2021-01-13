Тюменцам напоминают о безопасном поведении на льду

О правилах безопасного поведения на водоемах зимой напоминает департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

"Люди, не дожидаясь необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и указатели, выходят на ледовые поля, чтобы лихо пробежать на коньках, опробовать хоккейные клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а то и сократить путь и бесстрашно перейти водоём напрямик, не думая о последствиях", — отмечают специалисты.

Основные правила безопасности на водоемах:

— Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости.

— Если выход на лед неизбежен — безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом.

— При вынужденном переходе водоема безопаснее всего идти по уже проложенной тропе.

— Замерзший водоем лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук.

— Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека.

— Если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5–6 метров.

— Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее высок риск провалиться под лед.

— Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами.

— Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода.

— Нельзя проверять прочность льда ударом ноги.