По Тюмени курсирует новый экспресс-маршрут

Экспресс-маршрут № 35 курсирует по Тюмени с января этого года. Маршрут следует от остановки "бульвар Бориса Щербины" до "Центрального рынка" и обратно. Стоимость проезда не отличается от других автобусов.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на десяти остановочных пунктах: "бульвар Бориса Щербины", "сквер Десантников", "ул. Моторостроителей", "мкр. Тюменский", "ул. Пермякова", "ДК "Строитель", "Газпром", "ул. Холодильная", "сквер Немцова", "Центральный рынок".

Пассажиров обслуживают 10 автобусов большого класса вместимости с расчетным интервалом движения 10–20 минут. От начальной до конечной остановки можно доехать за 30–35 минут.