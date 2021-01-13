В новогодние праздники тюменцы выбросили 12,5 тысяч тонн кожуры от мандаринов

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Тюменской области подвел итоги работы в предновогоднюю неделю и праздничные выходные.

В первые дни января на маршруты в регионе выходило в среднем 133 мусоровоза. Из них 55 единиц спецтехники ежедневно работали в областном центре.

Этой зимой, с 25 декабря по 10 января в Тюменской области мусорили примерно, как и в прошлом сезоне. По традиции больше всего отходов выбросили жители областного центра – целых двенадцать с половиной тысяч тонн кожуры от мандаринов, праздничной упаковки, конфетных фантиков и других коммунальных отходов.

Есть и отличия: к праздникам тюменцы готовились в этом году заблаговременно. Если раньше они предпочитали проводить генеральную уборку 30 и 31 декабря, то судя по данным этого года, основная подготовка проходила раньше: 28 декабря в Тюмени и Ишиме, 29 декабря – в Тобольске. А в первые дни наступившего нового года самые большие показатели зафиксированы 1 января в Тюмени. Тоболяки массово отправились к контейнерным площадкам четвёртого января, ишимцы – пятого, а ялуторовчане – шестого.

Самые же низкие объёмы ТКО за весь новогодний период отмечены регоператором 2 января в областном центре и в Ишиме, на следующий день – в Ялуторовске. В отличие от своих земляков тоболяки отдыхали от уборки перед праздником, а не после: минимум мусора оказалось в контейнерах 26 декабря.