У тюменских школьников начался региональный этап всероссийской олимпиады

В Тюменской области стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Первые прошедшие олимпиады — по французскому и татарскому языкам. Региональный этап продлится до 25 февраля.

Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В региональном и заключительном этапах могут участвовать школьники 9–11 классов. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог необходимых баллов, который устанавливается организаторами.

Принять участие в олимпиадах может любой школьник. Для этого в самом начале учебного года о своем намерении нужно сообщить учителю по предмету, классному руководителю, завучу или ответственному за олимпиады.

Статус победителя или призера на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников позволяют поступить в вуз. Победа на заключительном этапе приравнивается к получению 100 баллов по ЕГЭ.