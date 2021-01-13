Тюменцы могут бесплатно принять участие в игре "Мозгобойня"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на интеллектуально-развлекательную игру "Мозгобойня" (18+). на своей странице в Инстаграме.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность проверить свои знания в нашумевшей интеллектуальной игре. Будет два победителя, которые получат сертификаты (каждый на две персоны). Имена счастливчика станут известны 18 января 2021 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень", отметить лайком публикацию о розыгрыше в социальной сети Инстаграм. В комментариях под сообщением о розыгрыше следует, не повторяясь, выделить трех друзей. Количество комментариев не ограничено, чем больше их будет, тем ближе станут заветные сертификаты.

Сертификаты будут действительны на игру 19 января, которая состоится в ресторане "Максимилиансе" в 19:00. Подробности: @mzgb_tmn

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.