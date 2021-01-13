Тюменцы могут посетить уникальную выставку антиквариата в Тобольске

Фото: пресс-служба ТМПО

Дворец Наместника (г. Тобольск, Красная площадь 1, стр. 3) приглашает гостей познакомиться с выставочным проектом "Антиквариат". Возрастных ограничений для входа на выставку нет.

Посещая Тобольск, обратите внимание на интересный выставочный проект, который открыт для посетителей во Дворце Наместника с осени 2020 года. Экспозиция представляет возрожденные раритеты, прошедшие основные этапы консервации и реставрации.

Время нещадно к предметам, оно разрушает их основу, дробит на обломки, прячет красоту под слоем пыли и грязи. Убрать последствия воздействия времени, собрать предмет по частям и реконструировать утраченные части могут только профессионалы своего дела - реставраторы.

Подробности по телефону 22-37-13.