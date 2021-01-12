Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

В среду, 13 января, в Тюмени преимущественно без осадков, изморозь, ветер северо-западный, 2–7 м/с, температура ночью –31°С...–33°С, днем –24°С...26°С.

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