Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

По данным Тюменского гидрометцентра, 13 и 14 января ожидаются неблагоприятные метеорологические явления — понижение температуры воздуха.
В среду, 13 января, в Тюмени преимущественно без осадков, изморозь, ветер северо-западный, 2–7 м/с, температура ночью –31°С...–33°С, днем –24°С...26°С.
В четверг, 14 января, преимущественно без осадков, ветер западный, юго-западный, 3–8 м/с, температура ночью –31°С...–33°С, днем –22°С...24°С.
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