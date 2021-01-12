Ростелеком замерил нагрузку на сеть в новогоднюю ночь

В новогодние каникулы с 1 по 11 января наступившего года 120 сотрудников компании "Ростелеком" в особом режиме обеспечивали бесперебойную работу телекоммуникационной инфраструктуры Тюменской области.

"Ожидаемой повышенной нагрузки на сети связи не произошло. Потребление интернет-трафика жителями УрФО и Пермского края в канун Нового года достигло отметки 4400 ТБ, что в 1,3 раза выше прошлогодних показателей, но пиковых значений марта-апреля 2020 года в 7000 ТБ в сутки оно не достигло", — сообщили в пресс-службе филиала "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

Несмотря на ожидаемую пиковую нагрузку на сеть в новогоднюю ночь, существенного роста интернет-трафика в Тюменской области зафиксировано не было. За первые 10 дней нового года жители региона скачали чуть более 8987 ТБ информации. Специалисты связи связывают данную тенденцию с тем, что большинство тюменцев живут в онлайн-режиме с марта 2020 года, с момента массового перехода на удаленный режим работы и обучения.