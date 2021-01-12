В домах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели

В Тобольске сотрудники МЧС и Росгвардии проводят профилактические мероприятия по мерам пожарной безопасности. В домах многодетных семей, имеющих печное или электрическое отопление, устанавливают автономные пожарные датчики.
В ходе рейдов специалисты уточняют, есть ли в доме пожарные извещатели, в каком состоянии находится система отопления, проводят беседы с собственниками жилья о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
Сотрудники ведомств установили 120 автоматических пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru