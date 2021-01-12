В домах многодетных семей устанавливают пожарные извещатели

12:44 12 января 2021
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тобольске сотрудники МЧС и Росгвардии проводят профилактические мероприятия по мерам пожарной безопасности. В домах многодетных семей, имеющих печное или электрическое отопление, устанавливают автономные пожарные датчики.

В ходе рейдов специалисты уточняют, есть ли в доме пожарные извещатели, в каком состоянии находится система отопления, проводят беседы с собственниками жилья о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Сотрудники ведомств установили 120 автоматических пожарных извещателей в домах, где проживают многодетные семьи.

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