Тюменские офтальмологи получили высокие награды

Фото: Марина Маркадеева

Почетные награды вручили врачам Областного офтальмологического диспансера. Награждения удостоили опытных офтальмологов со стажем работы более трех десятка лет.

Врач-офтальмолог отделения приема детского населения Ольга Арефьева получила нагрудный знак "Отличник здравоохранения" за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в медицине.

Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации вручили врачу-офтальмологу диагностического центра Татьяне Перминой.

Оба специалиста имеют внушительный стаж работы: 37 и 39 лет соответственно.

Сами пациенты высоко ценят работу врачей. В своих отзывах они упоминают о чутком отношении Ольги Арефьевой к проблемам органов зрения у детей: она не только очень грамотна, но и тактична, всегда внимательно осматривает ребенка, отвечает на вопросы родителей.

Пациенты диагностического центра также отмечают внимательность Татьяны Пеминовой: она выслушивает все жалобы, проводит тщательный осмотр и всю необходимую диагностику, в том числе на самом современном оборудовании. Елену Пуртову пациенты благодарят за профессионализм и заботливое отношение.