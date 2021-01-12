Тюменские офтальмологи получили высокие награды

11:05 12 января 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Марина Маркадеева

Почетные награды вручили врачам Областного офтальмологического диспансера. Награждения удостоили опытных офтальмологов со стажем работы более трех десятка лет. 

Врач-офтальмолог отделения приема детского населения Ольга Арефьева получила нагрудный знак "Отличник здравоохранения" за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в медицине.

Благодарность министра здравоохранения Российской Федерации вручили врачу-офтальмологу диагностического центра Татьяне Перминой.

Оба специалиста имеют внушительный стаж работы: 37 и 39 лет соответственно.

Сами пациенты высоко ценят работу врачей. В своих отзывах они упоминают о чутком отношении Ольги Арефьевой к проблемам органов зрения у детей: она не только очень грамотна, но и тактична, всегда внимательно осматривает ребенка, отвечает на вопросы родителей. 

Пациенты диагностического центра также отмечают внимательность Татьяны Пеминовой: она выслушивает все жалобы, проводит тщательный осмотр и всю необходимую диагностику, в том числе на самом современном оборудовании. Елену Пуртову пациенты благодарят за профессионализм и заботливое отношение.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2021