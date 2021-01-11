Мобильная служба проката средств реабилитации открылась в Тюменской области

Инвалидные коляски, трости, костыли, ходунки, роллаторы, кровати жители Тюменской области могут взять во временное пользование на основании рекомендаций лечащего врача или индивидуальной программы реабилитации.

Служба проката обучает правильному пользованию техническими средствами реабилитации и передает их во временное безвозмездное пользование. Тем, кто испытывает ограничения в передвижении, ТСР доставляется на дом.

"В период распространения коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничениями, услуга, безусловно, актуальна, социально значима и, возможно, для многих жизненно необходима", - отмечает председатель Тюменской областной организации инвалидов Евгений Кравченко.

В регионе создано 26 пунктов службы проката ТСР, они работают в городских и районных организациях ВОИ. Заявки принимаются на сайте службы проката shop.voi-72.ru или через Единый диспетчерский центр по тел.: 8(958)2559197, 8(3452) 56-89-40 (доб. 1). В Тюмени пункт проката ТСР находится по адресу: ул. 50-лет Октября, 84/2.