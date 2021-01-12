Тобольским родителям объяснят, как общаться с подростками на сложные темы

15 января в Тобольске пройдет консультационный день для родителей подростков. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры, специалисты по социальной работе с молодежью и инспекторы по охране детства готовы проконсультировать по волнующим темам.

Бесплатные консультации проводятся в рамках областного родительского форума "Подростки, родители, Rock’n’roll".

Эксперты готовы оказать помощь тоболякам по вопросам физиологии, психологии, возрастных особенностей, ранней сексуализации, взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, образования, однополой любви и другим темам, волнующим подростка и его родителя.

Консультирование специалистов доступно любому желающему родителю, которому важно знать, что происходит с его ребенком в подростковом возрасте, важно поддерживать и понимать его, принимать эти изменения. Консультации можно посетить очно или в онлайн-формате. Индивидуальный формат работы позволит родителю построить доверительный диалог со специалистом, поделиться личной историей и совместными усилиями найти решение, отмечают организаторы.

Подробности программы здесь.