На тюменца завели уголовное дело за фиктивную регистрацию мигрантов

В Тюмени при проверке частного сектора полиция выявила нарушения миграционного законодательства.

Житель одного из частных домов, безработный мужчина, зарегистрировал в помещении пять иностранных граждан, уроженцев одной из стран ближнего зарубежья. При этом тюменец заведомо знал, что проживать они там не будут. За каждого прописанного иностранца он брал вознаграждение в размере 1000 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России п Тюменской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.