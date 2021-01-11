Учреждения допобразования перешли в очный формат работы

В понедельник, 11 января 2021 года учреждения дополнительного образования Тюменской области откроют свои двери для учащихся, чтобы возобновить обучение в привычном оффлайн-формате. Решение об этом принято на заседании Оперативного штаба по Тюменской области 4 января.

Как сообщили во ДТиС "Пионер", учебный процесс будет организован с тщательным соблюдением мер безопасности: проведение термометрии и обработка рук антисептическим средством на входе, регулярное проветривание помещений, влажная обработка поверхностей, наличие индивидуальных средств защиты у преподавателей и сотрудников учреждений.

Взрослым, сопровождающим детей старше семи лет на занятия, по-прежнему запрещено ожидать детей в стенах заведений Детей младше 7 лет один из родителей или законный представитель может сопровождать на занятия.