Врачи не рекомендуют увлекаться народными методами лечения кашля

Когда простуда сопровождается кашлем, многие тюменцы прибегают к народным методам, чтобы облегчить состояние. Среди распространенных – это различные прогревания: горчичники, растирание жирами. Однако тюменские врачи не рекомендуют греть грудную клетку, чтобы не усугубить болезнь.

Врач-пульмонолог Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына отметила, что прогревания – это так называемые отвлекающие процедуры. Они улучшают кровоснабжение органов дыхания, но при этом лишь усиливают кашель.

Если и проводить такие процедуры, то не на грудную клетку. Например, горчичники лучше прикладывать на ноги, на икроножные мышцы, делать горячие ножные ванны, если дома нет сквозняков. Но вероятны и неприятные последствия. Например, аллергикам может стать хуже", - отметила врач.

По словам специалиста, в баню однозначно ходить нельзя, ведь это огромный стресс для здорового организма, не говоря уже о больном. Не стоит растирать грудную клетку разными мазями и жирами из-за возможного отека органов дыхания, если случится отек гортани, то последствия могут быть очень печальными. При отеке бронхов, особенно мелких и крупных, развивается бронхоструктивный синдром, когда воздух не проходит и появляется одышка. Ингаляторы тоже не следует использовать для профилактики или при начинающемся кашле. Даже физраствором дышать "на всякий случай" не нужно, лучше обеспечить адекватное увлажнение воздуха в помещении, пишет "Мегатюмень".