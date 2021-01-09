Тюменка с ДЦП готовит авторский мюзикл

Тюменка с ДЦП освоила пение руками, пишет песни и готовится представить авторский мюзикл, артистами в котором станут люди с ограниченными возможностями здоровья. Постановку покажут в мае.

Анастасии Жгельской 2 лет. Диагноз ДЦП ей поставили в три года. До четырнадцати лет родители усиленно ее лечили – это помогло сохранить умственное и эмоциональное развитие. В подростковом возрасте она начала писать стихи, потом освоила музыкальные программы. Понадобился год, чтобы изучить возможности редактора, который был на английском языке.

"В специальных программах для редактирования музыки мне помогли записать отдельные буквы, слоги и слова, чувства, эмоции. Все это наложили на эмулятор пианино. Так у меня получается петь руками – это нелегко, но я рада, что у меня есть такой голос", – пояснила Анастасия.

Свои песни девушка выкладывает на YouTube-канал и в социальных сетях. Знакомые музыканты помогают ей. Сейчас она работает над своим мюзиклом: артисты с ограниченными возможностями здоровья споют на языке жестов историю влюбленной пары, пишет "Вслух.ру".