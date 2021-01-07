Тюменским водителям следует защитить автомобили от возможных возгораний

В зимнее время года возрастает опасность возгорания автомобилей. Наиболее частой причиной пожара становится замыкание электропроводки. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют тюменским водителям периодически проверять исправность всех систем транспорта.

Специалисты отмечают, что это касается и топливной системы. Необходимо самостоятельно или на СТО убедиться, что в автомобиле нет протечек топлива и других жидкостей. Тем более что зимой автомобильных пожаров из-за утечки топлива фиксируется чаще, чем летом. Дело в том, что с наступлением холодов водители накрывают двигатель одеялами, кошмой и другими материалами, что сокращает время прогрева двигателя и расход топлива, но может стать причиной пожара. Когда топливо попадает на материал, он может загореться.

Также машины горят из-за электронагревателей, используемых для предпускового прогрева двигателя. Особенно велик риск с применением самодельных приборов.

Наибольшее число автомобильных пожаров происходит во время сильных морозов, когда водители всеми силами пытаются отогреть и запустить свои машины. Некоторые делают это с помощью фенов, электроплит, паяльников и даже могут развести костер под авто. Все это может привести к возгоранию. Самый безопасный способ "разморозить" машину – это горячей водой или тёплым воздухом, пишет "АиФ-Западная Сибирь".