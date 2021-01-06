Перформанс о разводах представят тюменские подростки

Тюменские подростки подготовили перформанс "Пусть они всегда танцуют". Показы пройдут 8 и 9 января в МТЦ "Космос". Актеры представят реальные истории о любви и браке, семье и трансформациях внутри нее.

Основой для спектакля стала повесть Ульфа Старка "Пусть танцуют белые медведи", в которой главный герой переживает развод родителей. Перформанс создали в формате сотворчества подростков и режиссера. Все истории в спектакле - реальны, юные актеры рассказывают о себе и своих переживаниях.

В перформансе подростки откровенно говорят о своих переживаниях на тему семьи и развода родителей. Создать такой проект "Космос" планировал давно. Это стало возможно в конце прошлого года. К нему привлекли режиссера из Санкт-Петербурга, одного из основателей первого игрового лагеря "Нить Ариадны" Ивана Куркина. Актерами стали участники театральной мастерской "ТеМа", занятия которых проходят на базе "Космоса", пишет "АиФ - Западная Сибирь".

"Тема развода родителей табуирована, о ней не принято говорить. В ходе работы ребята делились своими историями, и многие признавались, что никогда об этом не говорили со сверстниками. От этого сама работа приобрела максимально личный характер. В самом спектакле видно, что это очень драматичный и травматичный опыт для подростка", – отметил режиссер Иван Куркин.