В Тюменской области растет количество семей с детьми

Почти 250 тысяч семей с детьми проживает в Тюменской области, из них более 105 тысяч – молодые семьи. За последние 10 лет их количество увеличилось на 55%. Почти в три раза выросло и число многодетных семей - сегодня их более 28 тысяч. В целом, в тюменских семьях воспитывается более 388 тысяч детей.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, тюменские власти проявляют пристальное внимание к интересам и проблемам семей.

В 2020 году в соответствии с Указом Президента РФ тюменская семья Кириченко и Татьяна Череднякова были награждены Орденом "Родительская Слава", а семья Сухановых и Зульфия Иматова - медалью ордена "Родительская Слава". Ежегодно тюменские семьи участвуют и побеждают во всероссийских конкурсах. В 2020 году в конкурсе "Семья года" в номинации "Молодая семья" победителями стала семья Чаюн из Тюмени.

Применяемые в Тюменской области технологии работы с семьей и детьми получили признание и одобрение на федеральном уровне и получают финансовую поддержку министерства просвещения России и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ноябре 2020 года на XI Всероссийском форуме "Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства" Тюменская область признана лидером в двух номинациях: "Ценю жизнь" и "Лидеры выставочных коммуникаций". В последней были отмечены усилия региона по созданию системы оперативного выявления и изучения социальных рисков и угроз безопасности детей и семей "Светофор".