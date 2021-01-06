Подворачивать штанины зимой – вредно, утверждают тюменские врачи

Уже на протяжении нескольких лет среди тюменских подростков сохраняется мода на подворачивание штанин, в том числе зимой. Врачи отмечают, что любители оголять щиколотки в минусовую температуру нередко оказываются больнице, причем не только с простудными заболеваниями.

Как рассказал рентгенэндоваскулярный хирург ОКБ №2 Александр Коротких, в перспективе у таких модников может появиться патология, связанная с мелкими сосудами. Если у пациента имеются системные заболевания или предрасполагающие факторы, то хождение с голыми ногами может привести в будущем к синдрому Рейно. В дальнейшем у пациента при некомфортной температуре будут холодные ноги в результате спазма сосудов, пишет "Мегатюмень".

"У мужчин среднего возраста может возникнуть тромбангиит, связанный с поражением мелких артерий и вен. Это заболевание могут вызвать сырые и влажные условия, нередко встречающиеся в нашем климате", - добавил врач.