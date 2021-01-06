Первый онлайн-проект "Всети" успешно завершился в Ишиме

Образовательный проект "Всети" завершился в Ишиме в конце 2020 года. Его участники смогли узнать основы SMM, дизайна, фото и видео, погрузились в медиатренды и обрели единомышленников.

Образовательная часть проекта состояла из вебинаров, обучающих встреч с региональными, федеральными экспертами и заданий-челленджей. За неделю прошло три закрытых и три открытых вебинара. В конце участники на практике создавали продукт с применением полученных знаний. За каждое выполненное задание команды получали баллы, исходя из которых формировался топ-лучших. Также были организованы челленджи, где каждый мог выделиться в личном зачете. Победу одержала команда "MediaMOZGI", пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"Ребята в ходе проекта создали полезный и развлекательный контент, который уже опубликован в соцсетях. Теперь они станут частью медиа штаба мультицентра, который будет вести информационные паблики Вконтакте и Instagram", — рассказал руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Павел Ханжин.