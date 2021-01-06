Интеллектуальные игры для тюменских школьников проходили онлайн

09:36 06 января 2021
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Фото из группы "Интеллектуальное движение Тюменской области" ВКонтакте

Более тысячи тюменских школьников стали участниками интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", чемпионаты по которой в 2020 году проходили в онлайн-формате.  

В чемпионате Тюменской области среди школьных команд сражались 158 команд из 20 муниципальных районов Тюменской области, а также из ХМАО-Югры и ЯНАО. Победителей выявляли среди учащихся 8-9, 10-11 классов и впервые за 20 лет – среди 5-7 классов. В последней возрастной категории приняли участие более 400 юных знатоков, этот чемпионат стал самым массовым.

По условиям игры, все команды видели и слышали ведущего онлайн. Ответы вводились на специальной игровой платформе капитанами. Были заданы текстовые и фото-вопросы разной сложности. Лучше всех с заданиями среди школьников 5-7 классов справилась команда "Советский Союз" из Тюмени. Следом за ними расположились знатоки из команды "СССР" (г. Тобольск). Замкнули тройку сильнейших участники из команд "Brainstorm" (посёлок Московский).

Напряжённая борьба развернулась в зачёте 8-9 классов. Лидер постоянно менялся за игру, а в тройке сильнейших отрыв был минимальный. Итоговое первое место заняла команда "Шираторидзава" (Тюмень). На втором месте тобольский "Гематоген". Третье место заняла команда "Ответить за 60 секунд" из Ялуторовска.

Последними в борьбу вступили старшеклассники. Среди них победу одержала опытная команда "Астра Миллениум" из Сургута. Один балл им уступили знатоки из "Тобольска". На третьем месте расположилась команда "Камелот" из Ялуторовска, пишет "Мегатюмень".

Теги: интеллектуальное шоу , чемпионат , школьники
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