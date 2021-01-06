Интеллектуальные игры для тюменских школьников проходили онлайн

Фото из группы "Интеллектуальное движение Тюменской области" ВКонтакте

Более тысячи тюменских школьников стали участниками интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", чемпионаты по которой в 2020 году проходили в онлайн-формате.

В чемпионате Тюменской области среди школьных команд сражались 158 команд из 20 муниципальных районов Тюменской области, а также из ХМАО-Югры и ЯНАО. Победителей выявляли среди учащихся 8-9, 10-11 классов и впервые за 20 лет – среди 5-7 классов. В последней возрастной категории приняли участие более 400 юных знатоков, этот чемпионат стал самым массовым.

По условиям игры, все команды видели и слышали ведущего онлайн. Ответы вводились на специальной игровой платформе капитанами. Были заданы текстовые и фото-вопросы разной сложности. Лучше всех с заданиями среди школьников 5-7 классов справилась команда "Советский Союз" из Тюмени. Следом за ними расположились знатоки из команды "СССР" (г. Тобольск). Замкнули тройку сильнейших участники из команд "Brainstorm" (посёлок Московский).

Напряжённая борьба развернулась в зачёте 8-9 классов. Лидер постоянно менялся за игру, а в тройке сильнейших отрыв был минимальный. Итоговое первое место заняла команда "Шираторидзава" (Тюмень). На втором месте тобольский "Гематоген". Третье место заняла команда "Ответить за 60 секунд" из Ялуторовска.

Последними в борьбу вступили старшеклассники. Среди них победу одержала опытная команда "Астра Миллениум" из Сургута. Один балл им уступили знатоки из "Тобольска". На третьем месте расположилась команда "Камелот" из Ялуторовска, пишет "Мегатюмень".