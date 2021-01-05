Тюменский пульмонолог рекомендовала простые дыхательные упражнения для детей

Для профилактики частых простудных заболеваний детям нужно делать простые дыхательные упражнения. Задача родителей – следить за правильностью их выполнения, сообщила детский пульмонолог, педиатр Тюменского кардиоцентра Наталья Трясцына.

Важное правило при выполнении дыхательной гимнастики: вдох делать через нос, а выдох - через рот. При вдохе плечи ребенка не должны подниматься, нужно сохранять спокойное положение тела. Выдох плавный и долгий. Щеки ребенка при этом не должны раздуваться.

Эксперт рассказала о простых упражнениях. Одно из них называется "воздушный шарик": ребенку нужно лечь на пол, положить руки на живот и представить, что у него вместо животика – воздушный шарик. Задача - медленно надувать шарик, т.е. живот, а после того, как мама или папа хлопнет в ладоши (через пять секунд) – "шарик" сдуть. Повторить необходимо пять раз.

Еще одно упражнение – "хомячок". Предложите малышу изобразить хомячка, надув щечки, и пройтись так 10 шагов, после чего повернуться и хлопнуть себя по щечкам, таким образом выпустив воздух. А потом пройти еще несколько шагов, дыша носом, как бы вынюхивая новую еду для наполненных щечек. В упражнении "носорог" ребенку нужно представить себя носорогом, который дышит поочередно через каждую ноздрю, пишет ИА "Тюменская линия".