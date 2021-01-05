В Тюменской области проводят комплексную реабилитацию инвалидов

Более 120 единиц оборудования для медицинской и социальной реабилитации закупили в Тюменской области в 2020 году. Это позволило расширить спектр услуг, увеличить охват инвалидов, детей-инвалидов реабилитационной помощью.

Как сообщили в департаменте социального развития региона, в различных социальных программах реабилитации за прошедший год приняло участие более 7 тысяч тюменцев с инвалидностью. Работа велась, в том числе, в рамках сотрудничества социальных служб с областными организациями "Всероссийского общества инвалидов", "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых", "Всероссийского общества глухих", организаций родительской общественности.

На базе общественных организаций инвалидов созданы службы содействия их занятости. В целом, за год за помощью и консультацией по вопросам трудоустройства обратилось более 900 инвалидов, 179 человек официально трудоустроены, к трудоустройству привлечено 65 работодателей.

Отметим, программа Тюменской области по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, успешно прошла конкурсный отбор на софинансирование в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" и начала реализовываться с 2020 года.