Безработным тюменцам могут предложить востребованные вакансии

В Тюменской области к концу 2020 года выросло число свободных вакансий. На рынке труда региона особенно востребованы врачи, водители, продавцы, а также есть спрос на операторов колл-центра Единой горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции.

В медицинских учреждениях Тюменской области требуются как высококвалифицированные специалисты, так и средний медицинский персонал. Есть предложения для работы в колл-центре горячей линии по коронавирусу, где главными требованиями к соискателю являются умение работать с большим объемом информации и хорошая дикция.

По-прежнему остаются актуальными всегда востребованные электрогазосварщики, каменщики, монтажники, водители, разнорабочие. По сравнению с весной 2020 года на 15% выросло количество вакансий водителя, на 13% - продавцов продовольственных товаров.

Кроме того, безработные тюменцы могут получить финансовую поддержку на открытие своего дела. Такую возможность в 2020 году использовали более почти сотня жителей региона. В основном они открывали бизнес в сфере услуг и производства, но были и необычные направления: изготовление эксклюзивных изделий из кожи, организация зоны отдыха с прозрачными бабл-палатками, пишет "АиФ - Западная Сибирь".