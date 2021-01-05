Тюменские врачи-офтальмологи сохранили зрение пациентки с отслойкой сетчатки

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Врачи Областного офтальмологического диспансера провели операцию женщине с отслойкой сетчатки. Оперативное хирургическое лечение позволило не только уберечь женщину от грозившей слепоты, но и сохранить высокие зрительные функции.

Как сообщили в пресс-службе диспансера, пациентка 1966 года рождения обратилась к врачу с жалобами на пелену перед глазами и снижение остроты зрения. После обследования была диагностирована отслойка сетчатки, во избежание слепоты требовалось хирургическое лечение. После дополнительной консультации с анестезиологом женщину подготовили к высокотехнологичной операции. Сложную микроинвазивную процедуру провел и.о. главного врача Областного офтальмологического диспансера, офтальмолог высшей категории, хирург Леонид Протопопов.

"Отслойка сетчатки глаза застает пациента врасплох, а врачам не оставляет времени на раздумья. Операция – единственный способ лечения, и чем раньше она проведена – тем больше шансов восстановить или сохранить зрительные функции. В данном случае было важно сохранить высокое зрение пациентки до наступления момента полного отслоения сетчатки. И нам это удалось: при поступлении зрение было 70%, с таким же результатом мы ее выписали", – прокомментировал Леонид Протопопов.

Вторым этапом пациентке выполнили оперативное лечение катаракты, а на следующий год планируется удаление силиконового масла.