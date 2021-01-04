Тюменцы могут выращивать зелень для салатов у себя дома

Многие тюменцы устраивают на своих подоконниках настоящий сад. В домашних условиях, по словам экспертов, можно успешно выращивать укроп, крес-салат, петрушку, зеленый лук, шпинат, рукколу и другие растения. Свежая зелень будет красоваться на столе даже зимой.

Агроном Мария Белова поделилась, что растения садят в горшки высотой 10-15 см. Сначала на дно выкладывают дренажный слой в 2 см: подходят для этого керамзит, галька, гравий, щебень, крупный речной песок. Это позволит улучшить воздухообмен и предотвратит корневые гнили, закисание почвы, образование плесени. Далее засыпать купленный в магазине грунт, оставляя до края горшка расстояние в 2-4 см. Семена перед высадкой нужно в течение двух дней выдержать в теплой воде в мокрой салфетке. Землю перед посадкой следует увлажнить, слегка полив её водой комнатной температуры.

Семена петрушки, укропа, салата, базилика, шнитт-лука можно высеивать по поверхности грунта, просто раскидывая их на близком расстоянии. Шпинат и кинзу лучше высеивать в отдельные лунки глубиной 1-1,5 см, на расстоянии 5 см друг от друга. Далее сверху присыпать землей. Горшок закрывается полиэтиленовой пленкой или пакетом, чтобы получился парниковый эффект. Саженцы убирают в теплое место, а когда появятся всходы, можно переставить горшок на свет и убрать пленку. Зелень не должна страдать от сквозняков и излишне сухого воздуха.

Эксперт отмечает, что нельзя ставить горшки близко к отопительным приборам. Кроме того, для нормального роста всходам нужен свет в течение 12-14 часов в сутки. В период короткого светового дня можно использовать специальные лампы для подсвечивания. Поливать лучше отстоявшейся водой комнатной температуры, пишет "Мегатюмень".