Тюменцам рассказали, как правильно выбрать обувь из войлока

Валенки – самая теплая и полезная зимняя обувь. В последнее время они вновь вернулись в моду, а в тюменских магазинах можно встретить различные варианты войлочной обуви. Эксперты рассказали, как правильно выбрать валенки и чем они отличаются от популярных валешей.

Тюменцы выбирают валенки для долгих зимних прогулок, катаний с горок, так как такая обувь удобная, теплая и не скользит. Войлочная обувь, созданная с использованием овечьей шерсти, даже обладает лечебными свойствами – способствует нормализации кровообращения. Натуральный материал почти не вызывает аллергию, накапливает и сохраняет тепло, обладает воздухопроницаемостью, а значит ноги в такой обуви не потеют.

Как рассказала продавец одного из тюменских обувных магазинов Ирина Величко, валенки делают из войлока, это сложная технология. А валеши – это та же обувь, но на современный лад. Т.е. отдельные валяные куски сшивают и получаются стильные модели – валеши. Название пошло от соединенного и сокращенного сочетания слов "валенки шитые".

Покупать войлочные модели лучше на размер больше, ведь материал со временем садится. При намокании и дальнейшем просушивании валенки неприятно пахнут, это свойство войлока. Сушить у батареи их нельзя, они "задубеют", пишет "АиФ- Западная Сибирь".

Чтобы валенки радовали своих владельцев долго, за ними нужно правильно ухаживать: чистить можно щеткой для одежды. Сильные загрязнения отстирываются при 30-градусной температуре воды с добавлением порошка для стирки шерстяных изделий. Сначала сухая чистка щеткой, потом замачивание в холодной воде, и далее стирка вручную. В конце обувь надо завернуть в ткань, отжать и повесить сушиться. Хранить войлочную обувь нужно в пакетах, предварительно обработав их от моли.