Лекции тюменского проекта "КонцептХаб" в 2020 году посвятили пандемии и вакцинам

200 человек посетили лекции в рамках проекта "КонцептХаб" в 2020 году, а также тысячи желающих смогли прослушать экспертов во время онлайн-трансляций. Все записи доступны на официальном канале проекта.

Всего за год удалось провести четыре лекции. Спикерами выступили московский социолог Виктор Вахштайн, профессор РАН и доктор филологических наук Светлана Бурлак, научная журналистка и автор блога "Всё как у зверей" Евгения Тимонова, врач, научный журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов. Говорили о социальных связях в эпоху пандемии, лекарствах и вакцинах от коронавируса, о происхождении языка и появлении "рекламы" в живой природе.

По словам руководителя проекта "КонцептХаб" Виктории Елизаровой, организаторам пришлось подстраиваться под современные реалии и проводить лекции с учетом всех ограничительных мер.

"Наши слушатели были в масках, соблюдалась социальная дистанция, а количество человек на лекции сократилось до 50. Уже в середине года мы приняли решение о проведении именно очных лекций очные лекции, потому что многие соскучились по оффлайн-форматам, и проект "КонцептХаб" стал для таких людей глотком свежего воздуха", − поделилась она.

"КонцептХаб" существует в Тюменской области с 2015 года, за это время прошло 26 лекций. В разные годы спикерами проекта становились известные ученые, блогеры, журналисты, популяризаторы науки. За пять лет лекции посетили более 3,5 тыс. жителей региона, в том числе из Тобольска, Ишима и Ялуторовска, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".