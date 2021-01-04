В Тобольске разработали телеграм-бот с рекомендациями по выбору профессии

На базе тобольского мультицентра "Моя территория" был разработан чат-бот ProYou на платформе Telegram. Его задача — помочь школьникам и студентам, которые засомневались в выборе профессии, лучше узнать самих себя, расставить приоритеты и получить рекомендации по личностному развитию.

Проект реализовали в партнёрстве с московским центром профориентации подростков "Дизайн Карьеры". Чтобы запустить помощника, пользователям приложения необходимо вбить в поисковой строке его название. На основе ответов чат-бот определяет сильные и слабые качества пользователя, его конкурентные преимущества, даёт советы по развитию необходимых гибких навыков, предлагает подборку книг, фильмов и образовательных курсов, а также обращает внимание на подходящие профессиональные сферы.

Всего разработано три блока тестов и ассоциативных вопросов. Первый блок определяет тип интеллекта и даёт представление, на кого из известных личностей походит пользователь по складу мышления. Второй блок помогает обозначить позицию в социуме по предрасположенности к командной или одиночной работе и определить условия наибольшей продуктивности. В третьем блоке на основе предыдущих результатов и дополнительных вопросов пользователь получит список подходящих профессиональных сфер и рекомендации по развитию личных качеств и гибких навыков, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

"В социальных сетях опубликовано множество историй про лёгкий успех, но удачная сфера для одного человека может совершенно не подойти другому. На старте карьеры многое зависит от базовых качеств: темперамента, типа мышления, навыков и личных предпочтений. Пообщавшись с ботом, пользователь поймёт, в каких условиях он будет наиболее продуктивен, и какая работа принесёт удовольствие от самого процесса", — отмечает руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.