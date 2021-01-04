Шесть новых школ откроют в Тюменской области в 2021 году

Строительство шести новых школ будет завершено в 2021 году в Тюменской области. Два новых образовательных учреждения откроются в Тюмени, еще четыре – в тобольском, Вагайском и Ялуторовском районах.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, еще две школы - в Тюмени и в Уватском районе - будут введены в эксплуатацию в 2022 году.

Школы в Тюмени возводятся по проекту, включенному Минстроем в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, так как он отвечает всем критериям и рекомендован для тиражирования по всей стране. Это школы в ЖК "Звездный", у сквера "Комсомольский" и в районе улиц Зелинского и Менделеева.

Такие же школы могут появиться и в других регионах России в соответствии с запросами в адрес правительства Тюменской области. Сейчас заключены контракты по строительству подобных объектов с администрацией Березовского городского округа Свердловской области и с закрытым городом Североморском Мурманской области.

Кроме того, в регионе продолжается реализация программы по замене деревянных зданий школ. В 2021 году откроются четыре новые школы по этой программе: в деревне Хмелева Тобольского района, в селе Заводопетровское Ялуторовского района, а также в п. Курья и д. Индери Вагайского района.

Параллельно ведется проектирование социальных объектов: в разной стадии готовности находятся 29 проектов школ, восемь которых – для Тюмени.