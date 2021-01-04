В праздники тюменцы могут посетить регионы с минимумом ковидных ограничений

Тюменским путешественникам следует учитывать, что с изменением эпидситуации в каждом отдельном регионе постепенно меняется и уровень ограничений. Наиболее актуальная информация публикуется на официальных ресурсах оперативного штаба каждого конкретного субъекта РФ.

По всей стране в период зимних каникул продолжает действовать запрет на массовые мероприятия в помещениях и строгие санитарные нормы: обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, ограничение по загрузке помещений. Также стоит учитывать правила въезда в регионы.

Например, по всей Тюменской области бары и рестораны работают до 23:00. При этом музеи открыты, а экскурсионные программы разрешены. Кинотеатры, бары, рестораны и клубы в городах ЯНАО работают с 06:00 до 23:00.

В республике Алтай точки общественного питания открыты с 8:00 до 22:00. В административном центре - Горно-Алтайске - будут работать ледовые городки и аттракционы. В соседнем Алтайском крае рестораны могут обслуживать посетителей ночью, однако шоу-программы в них запрещены. Театры, кинотеатры и концертные залы открыты для гостей. Зрелищно-развлекательные, досуговые, новогодние и корпоративные праздничные мероприятия не будут проходить как минимум до 15 января.

В Башкирии заведения открыты с 6:00 до 2:00. Корпоративные мероприятия разрешены, но на них должно быть не более 50 человек. Пермский край порадует работой кафе, баров и ресторанов до 1:00. Кроме того, разрешены корпоративы при строгом соблюдении санитарных норм. Под запретом остается работа ночных клубов и детских развлекательных центров, пишет "Тюменская область сегодня".