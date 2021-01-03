Врачи дают тюменцам советы, как избежать паники при подтвержденном коронавирусе

Фото пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области

При получении положительного результата теста на COVID-19 многие начинают паниковать и впадать в депрессию. Негативные эмоции не способствуют выздоровлению, поэтому тюменские врачи дают рекомендации, как победить страх перед коронавирусом.

Тюменец Валерий Панькин рассказал, что при подтверждении теста на коронавирус серьезно испугался за свою жизнь. Мысль была такая: "Почему именно я?". Ведь ношу маску, не курю и не пью. Симптомов никаких не было, но, наслушавшись разных историй, мужчина стал проецировать на себя все плохое. Он долгое время не хотел ни с кем общаться, не принимал абсолютно никакой помощи. Перестал спать и есть. Психическое состояние Валерия стало вызывать у специалистов куда больше опасения, чем физическое. Болезнь протекала бессимптомно, спустя две недели после повторного анализа у молодого человека закончился период обязательной изоляции.

"У всех инфицированных болезнь протекает по-разному. Самое главное - не паниковать и не впадать в депрессию, а с первых дней начать лечение и прислушаться к своему организму. Оценивайте его работу, измеряйте температуру, следите за уровнем кислорода. Он не должен быть ниже 94. Он принимает препараты по хроническим заболеваниям, не в коем случае нельзя пропускать их прием, за исключением сахароснижающих таблеток. Причем, такие препараты отменяются на весь срок болезни", - отмечает врач-кардиолог Оксана Ивашова.

По словам психолога Сергея Миргалимова, COVID-19 влияет не только на физическое здоровье человека, но и на его психику. Упадок сил, апатия, подавленность, тревожность, депрессия - так люди описывают свое состояние во время и сразу после болезни.

"Действительно, депрессивное состояние и тревожность — самые частые "спутники" коронавируса. Важно помогать себе в тревожных и депрессивных состояниях. Тревога - страх неопределенности. Чтобы снизить ее, можно представить ситуации, которые могут произойти, проработать возможные действия в них", - советует специалист.

Не обязательно справляться со своими страхами в одиночку, просить о помощи – это нормально. Позвольте близким, друзьям и коллегам поддержать вас, пишет "Тюменская область сегодня".