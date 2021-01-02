Тюменцев предостерегают от уловок кибермошенников

По данным областного УМВД, тюменцы в 2020 году делали заказы в интернет-магазинах в шесть раз чаще, чем в прошлом, при этом число киберпреступлений увеличилось на 88% по сравнению с 2019 годом. Поэтому следует помнить о возможных аферах в сети Интернет и делать онлайн-покупки с осторожностью.

В Центробанке России рассказали, что одним из наиболее распространенных способов IT-преступлений не только в праздники, но и круглогодично являются звонки от якобы сотрудников банков. Они сообщают возможной жертве, что отследили попытку перевода большой суммы денег или любую другую подозрительную операцию и просят назвать данные резервного счета или другую информацию о карте. Чтобы не потерять все деньги с карты, ни в коем случае нельзя предоставлять конфиденциальную информацию звонившему. Лучше набрать номер горячей линии банка и уточнить подробности у них.

Кроме того, в 2020 году мошенники подделывали сайты авиакомпаний, банков, платежных систем и интернет-магазинов, имитируя страницы входа в личный кабинет. Чтобы заманить на фишинговый сайт, мошенники использовали социальные сети, SMS-рассылку или электронную почту. У таких сайтов отсутствует SSL сертификата в браузерной строке. Крупные фирмы используют эту технологию, их адреса начинаются на "https://". А вот если сайт компании начинается на "http://", то стоит усомниться в оригинальности страницы. Все финансовые организации можно проверить в Центробанке России, вписав название или регистрационный номер фирмы в поле.

Тюменка Наталья рассказала, как однажды столкнулась с кибераферистами. Девушка увидела в одной из групп ссылку на бесплатные стикеры и перешла по ней, но ничего там не обнаружила, а через несколько часов ее страничку взломали. На восстановление доступа ушло 20 минут, за это время мошенники уже создали несколько диалогов с ее друзьями, выпрашивая деньги.

Эксперты по кибербезопасности напоминают, что если вам приходит подозрительная ссылка от неизвестного аккаунта или реквизиты, чтобы помочь тяжелобольному ребенку, то всегда нужно проверять в Сети, кому именно принадлежат эти данные, действительно ли нужна кому-то помощь. Не отвечайте на сообщения с незнакомых номеров, не переходите по подозрительным ссылкам и установите антивирус на все устройства, пишет "Мой портал".