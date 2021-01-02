Театры Тюмени подготовили новогодние сказки для юных зрителей

Фото пресс-службы ТКТО

Тюменские театры сформировали праздничный новогодний репертуар на период зимних каникул. Посмотреть детские и семейные сказки можно в Театре кукол, в ДК "Нефтяник", а также в молодежном театре "Ангажемент".

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, Театр кукол покажет спектакли для самых маленьких. В новогодние праздники для малышей приготовили спектакли "Снеговик-почтовик", "Солнышко и снежные человечки", "Сказки Сороки-Белобоки. Рукавичка", а на сцене Дворца культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко артисты-кукольники покажут сказочное представление "Мишуткина елка".

Для детей школьного возраста будут интересны спектакли "Белоснежка", "Умка", "Снежная королева", "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников", "Двенадцать месяцев", "Калиф-аист".

Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко подготовил игровую программу и мини-спектакль "Новогодний теремок". Также в репертуаре детские спектакли "Сказки Дедушки Мороза", "Новогоднее настроение", "Морозко" или "Бременские музыканты", "Бонифаций едет к бабушке", "День рождения Снегурочки" и "Иван-царевич и Серый Волк". Артисты обещают много музыки, песен, танцев и шуток.

Для зрителей постарше "Ангажемент" предлагает постановку "Вечера на Хуторе близ Диканьки". 5 января состоится премьера спектакля "Pro Руслана и Людмилу", в основе которого лежит известная поэма Александра Сергеевича Пушкина.