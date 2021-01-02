Эксперты рассказали тюменцам, как правильно заваривать чай

Чай набирает популярность среди тюменцев. Однако, чтобы напиток сохранил пользу и вкус, надо понимать, как правильно его заваривать и пить.

Как рассказал гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия, по результатам исследования в 2019 году жители нашей страны выпили около 180 тыс. тонн всевозможных кофейных напитков, а чая – всего 140 тыс. тонн. В 2020 году показатели практически выровнялись, во многом это было связано с закрытием кофеен во время пандемии.

Чая существует много разных видов: крупно- и мелколистовой, черный и зеленый, элитный и варианты "эконом". При этом любой из них следует готовить по правилам.

По словам эксперта и владельца сети чайных магазинов в Тюмени Якова Милейко, нужно обратить внимание на качество воды: она должна быть мягкой, лучше всего – из-под фильтра, но можно использовать и бутилированную. Заливать чай нужно кипятком, но долго кипятить воду перед этим нельзя. Для черного идеальная температура – 90-95 градусов, зеленого – 70-80, белого – 65-75, для улунов – от 80 до 100 градусов.

Для заваривания предпочтительнее посуда из фарфора. Подойдут и чайники гунфу с кнопкой слива: заливая чай водой первый раз, эксперт советует тут же ее слить. Такая процедура смывает пыль с листьев, а настой получается более ароматным.

На одно заваривание достаточно будет 5 граммов сухого продукта. Ждать долго, чтобы чай заварился, не нужно. Напитку достаточно двух минут, максимум – пяти, чтобы быть готовым к употреблению, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

Пить чай с молоком или сахаром – дело вкуса, но сам Яков Милейко против любых добавок. По его мнению, хороший чай создан для удовольствия, а в ненатуральном виде невозможно понять истинный вкус напитка. К тому же чай с молоком - не самое легкое "блюдо" для усвоения. А вчерашний чай может нанести вред организму, да и вкус будет уже не тот.